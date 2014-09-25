По московским меркам: Море под крышей

Сетевое издание m24.ru и сервис 2ГИС объединились в рамках проекта "По московским меркам", чтобы регулярно делиться с вами самыми занятными цифрами и фактами о Москве. Где расположена самая большая промзона Москвы? Когда в столице открылось первое трамвайное депо? Сколько человек в год проходит через "Домодедово"? Об этом и многом другом читайте в наших материалах "По московским меркам".

Самым большим аквапарком Москвы и крупнейшим крытым аквапарком России стал "Мореон", построенный в Ясеневе в 2013 году. Иногда его называют "морем в Москве". На площади размером 2 500 квадратных метров расположились шесть горок различного уровня экстремальности, водопады, волновой и гидромассажные бассейны. Аквапарк входит в состав многофункционального комплекса, где помимо развлекательных водных аттракционов, можно посетить SPA-центр, боулинг, фитнес-центр и скалодром. Комплекс "Мореон" может ежедневно принимать до 4 000 посетителей.

Фото: facebook.com/moreonru

А вот рекордсменом мирового масштаба стал японский аквапарк "Ocean Dome", что в переводе означает "океанский купол". Его площадь в 12 раз больше московского "собрата", а высота купола достигает 38 метров. Интересно, что "Ocean Dome" может быть как открытым, так и закрытым помещением: благодаря специальному механизму его крыша способна открываться и закрываться в зависимости от погоды. Находится этот рекордсмен в курортном районе Сигайя на острове Кьюшу.