Спортивно-оздоровительный комплекс в Крылатском достроят в июне

Фото: ТАСС/YAY

Плавательный спортивно-оздоровительный комплекс на территории Гребного канала в Крылатском планируют достроить в июне 2017 года, сообщает Стройкомплекс Москвы.

По словам руководителя столичного департамента строительства Андрея Бочкарева, сейчас там выполняются отделочные работы, начался монтаж электрики и вентиляции. Ведется также прокладка наружной ливневой канализации.

Здание на Крылатской улице будет трехэтажным. На первом расположатся вестибюль, тренажерный зал и раздевалки, на втором – взрослый и детский бассейны, а также зал для сухого плавания. В здании оборудуют медпункт, кабинеты для тренеров и буфет.