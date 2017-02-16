Форма поиска по сайту

16 февраля 2017, 14:30

Спортивно-оздоровительный комплекс в Крылатском достроят в июне

Фото: ТАСС/YAY

Плавательный спортивно-оздоровительный комплекс на территории Гребного канала в Крылатском планируют достроить в июне 2017 года, сообщает Стройкомплекс Москвы.

По словам руководителя столичного департамента строительства Андрея Бочкарева, сейчас там выполняются отделочные работы, начался монтаж электрики и вентиляции. Ведется также прокладка наружной ливневой канализации.

Здание на Крылатской улице будет трехэтажным. На первом расположатся вестибюль, тренажерный зал и раздевалки, на втором – взрослый и детский бассейны, а также зал для сухого плавания. В здании оборудуют медпункт, кабинеты для тренеров и буфет.

В 2014 году завершилась реконструкция Гребного канала, где проходил чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ.

