РФБ опровергла информацию об отзыве заявки на wild card ЧМ-2014

Фото: ИТАР-ТАСС

Российская федерация баскетбола (РФБ) опровергла ранее появившуюся информацию о том, что России отозвала заявку на получение специального приглашения (wild card) для участия в чемпионате мира 2014 года, сообщает "Р-Спорт".

Напомним, испанское издание "El Mundo Deportivo" сообщало, что заявка отозвана из-за недавнего скандала, в результате которого выборы президента РФБ были признаны недействительными.

Кроме того, свою заявку отозвали Китай, Италия и Германия. По информации издания, фаворитами на получение wild card являются сборные Бразилии, Турции и Греции. На дополнительные путевки претендуют также команды Катара, Израиля, Боснии и Герцеговины, Польши, Финляндии, Канады, Нигерии и Венесуэлы.

Чемпионат мира по баскетболу пройдет с 30 августа по 14 сентября в Испании. Четыре обладателя wild card будут определены 1 февраля в Барселоне на заседании центрального совета FIBA, а жеребьевка финальной части турнира пройдет 3 февраля.

Напомним, что сборная России подавала заявку на wild сard из-за неудачного выступления на чемпионате Европы 2013 года. Для того, чтобы гарантировать себе путевку на мировое первенство российские баскетболисты должны были занять одно из первых трех мест в своей группе. Однако россияне проиграли 4 из 5 матчей и заняли последнее место в своей группе.