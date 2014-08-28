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Спорт

28 августа 2014, 01:42

Россия вышла на ЧЕ-2015 по баскетболу со второго места в отборочной группе

баскетбол чемпионат Европы сборная России Евробаскет

Фото: ИТАР-ТАСС

Российские баскетболисты вышли на чемпионат Европы 2015 года со второго места в отборочной группе. Об этом стало известно после того, как в заключительном матче группы G сборная Швейцарии на своей площадке проиграла команде Италии со счетом 65:80.

Таким образом, итальянцы заняли первое место в группе и автоматически вышли на Евробаскет-2015. Подопечные Евгения Пашутина квалифицировались на турнир, оказавшись среди лучших команд, занявших второе место, сообщает ИТАР-ТАСС.

На турнире выступят 24 сборные: Испания, Франция, Литва, Хорватия, Словения, Украина, Сербия, Греция, Турция, Финляндия, Эстония, Израиль, Польша, Бельгия, Чехия, Латвия, Италия, Россия, Германия, Македония, Грузия, Румыния, Босния и Герцеговина и Исландия.

Отметим, что чемпионат Европы в 2015 году должен был состояться на Украине. Однако из-за кризиса в стране Украина в июне отказалась от проведения турнира. На проведение турнира, который пройдет с 5 по 20 сентября 2015 года, претендуют восемь стран: Франция, Хорватия, Финляндия, Германия, Израиль, Латвия, Турция и Польша. Страна-организатор будет объявлена 8 сентября.

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