Спорт за неделю: третий дубль Дзюбы и борьба России за путевку на Евробаскет

Фото: ИТАР-ТАСС

"Спартак" и "Динамо" продолжают преследовать "Зенит" в футбольной Премьер-лиге, сборная России вырвала путевку на Евробаскет-2015, в Берлине завершился Чемпионат Европы по водным видам спорта, а также анонс предстоящих событий - в еженедельной рубрике M24.ru.

События в Москве

В Российской футбольной Премьер-лиге миновал уже пятый тур, поэтому можно подвести некоторые итоги. Неожиданностью стал не самый удачный старт двух столичных команд - ЦСКА и "Локомотива". В минувшие выходные армейцы отправились в Казань на игру с местным "Рубином", где потерпели поражение - 1:2. Дело шло к ничейному результату, но в концовке казанцы оказались сильнее и благодаря голу Карадениза вырвали 3 очка. Что касается "железнодорожников", то они с аналогичным счетом уступили на выезде "Кубани". Оба мяча "Локо" пропустил еще в первом тайме.

Лидером первенства остается "Зенит", который имеет впечатляющую статистику - 5 побед в пяти матчах. "Спартак" и "Динамо", находящиеся на расстоянии одной победы от "сине-бело-голубых", стараются далеко не отпустить петербуржцев. "Красно-белые" в прошедшем туре одержали непростую победу в игре с "Уфой". Забив еще в первой половине игры два мяча, москвичи начали действовать слишком спокойно и не реализовали несколько выгодных моментов для взятия ворот. В свою очередь, уфимцы один мяч отыграли, чем "подарили" болельщикам "народной команды" нервную концовку.

Артем Дзюба. Фото: ИТАР-ТАСС

Стоит отметить, что уже третий (!) дубль в нынешнем сезоне делает форвард спартаковцев Артем Дзюба, теперь на его счету 6 мячей, и он возглавляет гонку бомбардиров. И это при том, что дерби с ЦСКА нападающий пропустил, а в матче с "Краснодаром" был заменен в первом тайме из-за травмы.

В свою очередь, "Динамо" на своем поле разобралось с екатеринбургским "Уралом" - 2:0. Оба мяча забил полузащитник Алексей Ионов. После первой победы в прошлом туре, очередное поражение потерпело столичное "Торпедо". На сей раз москвичи были биты на своем поле "Краснодаром" - 0:3.

События в мире

Мужская сборная России по баскетболу пробилась на Чемпионат Европы по баскетболу 2015 года. При этом подопечные Евгения Пашутина чуть не провалил квалификационный турнир. Так, в ходе отборочного раунда россияне провели с соперниками по группе G четыре матча: 10 августа наша команда на выезде уступила швейцарцам (77:79), 13 августа - дома итальянцам (63:65), 20 августа на своей площадке были обыграны швейцарцы (101:56), 24 августа - на выезде итальянцы (72:68).

В сумасшедшем по накалу последнем матче с Италией, сборная России вырвала победу и тем самым квалифицировалась на Евробаскет. Лучшими в составе российской команды в матче с итальянцами стали Антон Понкрашов (22 очка и 8 передач) и Тимофей Мозгов (20 очков и 7 подборов).

Стоит отметить, что в июне Международная федерация баскетбола (FIBA) объявила о переносе Евробаскета-2015 из Украины, и теперь восемь стран претендуют на организацию первенства. Окончательное решение FIBA должна принять в сентябре.

В воскресенье, 24 августа, в Берлине завершился очередной чемпионат Европы по водным видам спорта. Победу в медальном зачете одержала сборная Великобритании, завоевавшая 11 золотых, 8 серебряных и 8 бронзовых наград. Второе место завоевали россияне (9+7+3). Третья позиция досталась Италии (8+3+12). Хозяева первенства немцы стали четвертыми (6+8+8). По общему количеству медалей сборная России заняла четвертое место (19 наград). Первенствовали же в этом компоненте Великобритания (27), Италия (23) и Германия (22).

Фото: ИТАР-ТАСС

Что касается оценки выступления российской сборной, то максимальные цели - первое место в общемкомандном зачете, более двух десятков наград в сумме - достигнуты не были. Однако стоит отметить наших прыгунов. В 11 дисциплинах россияне победили пять раз, чемпионами в разных дисциплинах стали Илья Захаров, Евгений Кузнецов, Виктор Минибаев, Надежда Бажина, Екатерина Петухова и Юлия Тимошина. Россия продолжает доминировать в синхронном плавании - наши девушки принимали участие в трех дисциплинах и все три выиграли.

В плавании все гораздо хуже. По итогам континентального первенства в этом виде программы сборная России заняла только 11-е место в медальном зачете. Всего наград завоевано шесть, четыре из которых - в эстафетах.

Очередной этап автогонок "Формулы-1" прошел в Бельгии, и завершился третьей победой гонщика "Ред Булл" Даниэля Риккардо в нынешнем сезоне. Однако главным событием стало столкновение пилотов "Мерседеса" - Нико Росберга и Льюиса Хэмилтона. Росберг пробовал атаковать Хэмилтона по внешнему радиусу, затем замедлился, но все же задел левое заднее колесо Льюиса своим передним антикрылом. Британец заработал прокол и в итоге потерял шансы финишировать в очковой зоне, в то время как немец отделался заменой антикрыла и финишировал вторым.

После гонки глава "Мерседеса" Тото Вольф заявил, что его команда пересмотрит подход к тому, насколько серьезно Льюис Хэмилтон и Нико Росберг могут сражаться друг с другом по ходу гонок. Что касается итогового протокола, то на третьем месте финишировал пилот "Уильямса" Валттери Боттас, четвертым стал гонщик "Феррари" Кими Райкконен. Россиянин Даниил Квят смог "забраться" в очковую зону, заняв девятое место.

В общем зачете Росберг теперь опережает Хэмилтона на 31 балл. Третье место в таблице остается за Риккардо, который оторвался от испанца Фернандо Алонсо уже на 34 очка. Квят с 8-ю баллами занимает 15-ю строчку.

Середина прошлой недели ознаменовалась матчи квалификационных раундов в футбольных Еврокубках. Петербургский "Зенит" выиграл в гостях у бельгийского "Стандарда" в первом матче плей-офф квалификации футбольной Лиги чемпионов. Встреча, прошедшая в Льеже на стадионе "Морис Дюфран", завершилась со счетом 1:0 в пользу российской команды. Единственным забитым мячом отметился Олег Шатов на 16-й минуте поединка.

В четверг в игре плей-офф квалификационного раунда Лиги Европы московское "Динамо" сыграло вничью с кипрской "Омонией". Поединок, проходивший на стадионе "Арена Химки", завершился со счетом 2:2. Не смог одержать победу над кипрским клубом и столичный "Локомотив". "Железнодорожники" завершили поединок со счетом 1:1. Кроме того, на этой же стадии турнира Россию представляют еще два клуба - "Ростов" и "Краснодар". И оба клуба свои первые матчи проиграли. "Ростов" уступил со счетом 0:2 турецкому "Трабзонспору", а "Краснодар" проиграл 0:1 испанскому "Реалу Сосьедаду".

Фото: ИТАР-ТАСС

Что посмотреть на этой неделе

26 августа "Зенит" на своем стадионе примет бельгийский "Стандард". Первый поединок, завершившийся в пользу подопечных Андре Виллаш-Боаша, позволяет им чувствовать себя уверенно в домашнем матче. Однако вряд ли клуб из Льежа так просто отдаст шанс на выход в групповую стадию Лиги чемпионов.

В четверг, 28 августа, ответные матчи пройдут и в Лиге Европы. За путевки в следующий раунд турнира поборются "Локомотив", "Динамо", "Краснодар" и "Ростов.

Ключевым поединком в 6-м туре Российской футбольной Премьер-лиги станет противостояние "Локомотива" и "Зенита" в воскресенье. Петербуржцы сейчас на ходу, выиграв 5 стартовых игр чемпионата, в то время как "Локомотив" на старте первенства забуксовал. Однако со стартовым свистком все предматчевые расклады будут отброшены.

Из интересных матчей также стоит отметить поединки "Краснодара" и "Динамо", ЦСКА - "Ростов" и "Амкар" - "Спартак".

Даниил Адамов