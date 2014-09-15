Спорт за неделю: удачный старт сборной России и возвращение Шумахера домой

Фото: ИТАР-ТАСС

Сборная России начинает с победы отборочный турнир к чемпионату Европы, "Зенит" уходит в отрыв от преследователей, Михаэль Шумахер продолжит лечение в своем доме, а также анонс предстоящих событий - в еженедельной рубрике M24.ru.

События в Москве

Центральным матчем седьмого тура Российской футбольной Премьер-лиги стал поединок между московским "Динамо" и петербургским "Зенитом", который состоялся в субботу на "Петровском". На момент начала матча "сине-бело-голубые" опережали столичную команду на 3 очка. В итоге напряженная игра завершилась победой клуба с берегов Невы со счетом 3:2.

Матч стал примечателен тем, что впервые за долгое время забитым мячом отметился экс-капитан сборной России Андрей Аршавин. Незадолго до перерыва полузащитник получил пас от Мигеля Дання и пробил в противоход голкиперу. Продолжает удачное выступление в составе "Динамо" новичок Матье Вальбуэна. На этот раз француз забил красивый гол, с угла штрафной перебросив "парашютом" вратаря "Зенита".

После этой победы петербургская команда отрывается от преследователей, на счету подопечных Андре Виллаш-Боаша семь побед в семи стартовых турах. Благодаря осечки динамовцев в Санкт-Петербурге, сравняться с ними по очкам удалось "Спартаку" и ЦСКА.

"Красно-белые" провели 14 сентября первый официальный матч на своем новом стадионе "Открытие Арена" и обыграли "Торпедо" со счетом 3:1. "Спартак" открыл счет на 35-й минуте матча - после подачи углового вратарь гостей Юрий Жевнов допустил грубую ошибку на выходе, позволив Куинси Промесу без труда отправить мяч в сетку ворот. На 71-й минуте все тот же Промес оформил дубль. А спустя минуту Хосе Хурадо забил очередной мяч. "Черно-белые" смогли лишь забить "гол престижа" в самой концовке игры.

Фото: ИТАР-ТАСС

Что касается армейцев, то они не без труда справились с тульским "Арсеналом" - 2:1. Победу ЦСКА принесли голы Бибраса Натхо и Романа Еременко.

Все ближе к переменам на тренерском мостике столичный "Локомотив". В прошедшем туре "железнодорожники" не смогли на своем поле обыграть "Мордовию" - 1:1. После этого результата "Локо" опустился на девятое место, и с большой вероятностью на следующий матч команду выведет уже другой наставник.

Продолжает "разгоняться" новый сезон в Континентальной хоккейной лиге. Отметим, что на прошлой недели первую победу в сезоне одержало московское "Динамо". Двукратный обладатель Кубка Гагарина в непростом поединке в Череповце обыграл местную "Северсталь". А через несколько дней "бело-голубые" уже на своем льду переиграли казанский "Ак Барс".

События в мире

Сборная России по футболу с победы начала отборочный цикл чемпионата Европы 2016 года. В дебютном поединке подопечные Фабио Капелло разгромили Лихтенштейн со счетом 4:0. Забитыми мячами отметились Алан Дзагоев, Дмитрий Комбаров, Артем Дзюба, а также Франц Бургмайер, отправивший мяч в собственные ворота. Отметим, что Дзюба также заработал пенальти, который и был реализован Комбаровым.

Следующий поединок россияне проведут на выезде против сборной Швеции во главе со Златаном Ибрагимовичем.

Во вторник весь спортивный мир всколыхнула новость о том, что Михаэль Шумахер спустя 254 дня выписан из больницы и наконец-то отправился на лечение домой. Напомним, в конце декабря прошлого года семикратный чемпион "Формулы-1" получил серьезную травму головы, катаясь на лыжах во французском Мерибеле. Шумахер упал на спуске и ударился головой о камень. У пилота произошло кровоизлияние в мозг, в госпиталь его доставили в критическом состоянии.

После операции Шумахера погрузили в состояние медикаментозной комы. Затем постепенно стали появляться новости о небольших улучшениях в состоянии "Красного барона". И вот в июне стало известно, что Михаэль вышел из комы. Сообщалось, что "Шумми" мог уже открывать глаза и смотреть прямо перед собой. Он также мог общаться с окружающими его людьми, в особенности — с 45-летней супругой Коринной, а также со своими детьми.

И вот 9 сентября Михаэль Шумахер был выписан из клиники и отправился домой, где и продолжит реабилитацию.

Фото: ИТАР-ТАСС

В воскресенье в Испании завершился очередной чемпионат мира по баскетболу. Американские спортсмены успешно провели защиту титула лучшей команды мира, уверенно выиграв все девять матчей на первенстве 2014 года. В решающей игре команда Майка Кржижевски разгромила сборную Сербии - 129:92.

Отметим, что сборная США стала первой в истории мирового баскетбола командой, которой удалось выиграть четыре главных мировых турнира подряд (Олимпийские игры 2008 и 2012 года, чемпионаты мира-2010 и 2014). Каждый матч на турнире сборная США выигрывала с разницей не менее двадцати очков, при этом в среднем каждую встречу американцы выигрывали с разницей "+33".

Одним из украшений турнира стал поединок за третье место. В напряженной борьбе действующие чемпионы Европы, сборная Франции, в концовке вырвали победу у литовских баскетболистов - 95:93. Самым результативным в составе победителей стал Николя Батюм, набросавший 27 очков. У литовцев 25 баллов на счету центрового Йонаса Валанчюнаса. Стоит добавить, что для сборной Франции медали чемпионата мира стали первыми в истории.

Что посмотреть на этой неделе

Во вторник и среду стартует групповой раунд футбольной Лиги чемпионов. 16 сентября петербургский "Зенит" на выезде встретится с португальской "Бенфикой", а на следующий день московский ЦСКА выйдет на поле олимпийского стадиона в Риме, где сыграет с местной "Ромой".

Из любопытных противостояний отметим матчи: Боруссия (Дортмунд) - Арсенал, Челси - Шальке-04 и Бавария - Манчестер Сити.

В четверг будет также будет дан старт основному раунду Лиги Европы. В этом турнире Россию также представляют два клуба - "Динамо" и "Краснодар". Столичная команды 18 сентября попробует сломить сопротивление греческого "Олимпиакоса", а краснодарцы во Франции поборются за победу с "Лиллем".

Однако несмотря на европейские баталии чемпионат России по футболу никто не отменял, поэтому уже 21 сентября ЦСКА в Москве примет "Локомотив". "Динамо", в свое очередь, сыграет с "Торпедо". Непростой поединок ждет и "Спартак", которому предстоит встретиться с грозненским "Тереком".

В выходные всех любителей быстрых машин ждет очередной этап "Формулы-1" - Гран-при Сингапура. В общем зачете чемпионата продолжает лидировать Нико Росберг из "Мерседеса" (238 очков), у его партнера по команде Льюиса Хэмилтона 216 баллов, третьим идет Дэниел Риккардо из "Ред Булл" (166). Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят занимает в чемпионате 15-е место (8 баллов).

Для поклонников хоккею на этой неделе найдутся несколько интересных поединков в рамках КХЛ. Так, 16 сентября подмосковный "Атлант" сыграет дома с ЦСКА, на следующий день столичное "Динамо" попробует взять реванш у магнитогорского "Металлурга" за поражение в Кубке Открытия, а в пятницу в очном противостоянии сойдутся дебютанты нынешнего сезона - "Лада" и "Йокерит".

Даниил Адамов