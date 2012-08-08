Дневники Олимпиады: день двенадцатый

Синхронистки Наталья Ищенко и Светлана Ромашина завоевали золотые медали на Олимпийских играх в Лондоне. Борец Рустам Тортов завоевал серебро в греко-римской борьбе в весовой категории до 96 кг. Женская сборная России по волейболу проиграла бразильянкам

Допрыгнувший до облаков

Российский легкоатлет Иван Ухов выиграл золотую медаль на олимпийском турнире по прыжкам в высоту, опередив американца Эрика Куньярда.

Соревнование началось для нашего прыгуна с высоты в 2,20 метра, которую он очень легко преодолел. Впрочем, этим могли похвастаться абсолютно все участники финала. На отметке 2,25 метра Ухов тоже не задержался, а вот с 2,29 было сложнее. Первая попытка у Ивана не получилась – он пролетел под планкой, толком не прыгнув. К счастью, второй подход оказался удачным.

Высоту 2,33 метра наш атлет взял так, как будто прыгал на любительских состязаниях, а не на главном событии в жизни любого спортсмена. А вот для конкурентов она стала непреодолимой преградой – сразу шестеро участников прекратили свои выступления.

К отметке в 2,36 метра Ухов подошел, имея единственного соперника в лице американца Эрика Куньярда. Личные достижения каждого из атлетов убедительно доказывали одно – представитель США Ивану не ровня и уже прыгнул выше головы, взяв 2,33.

Так и вышло, россиянин с первой попытки преодолел высоту, а американцу для этого не хватило и трех подходов.



Уже в ранге победителя Ухов попробовал взять 2,40 метра, но после первой неудачной попытки улыбнулся, взял в руки российский флаг и пробежал круг почета.

Другой российский спортсмен – Андрей Сильнов – не сумел преодолеть высоту 2,29 метра и остался без медалей.

Человек, который сотворил невозможное

Россиянин Илья Захаров стал победителем олимпийского турнира по прыжкам в воду с трехметрового трамплина.

Эта золотая медаль стала даже не неожиданностью, а настоящей фантастикой! Вот уже более тридцати лет в этом виде спорта доминируют китайцы. Шесть Олимпиад подряд прыгуны из Поднебесной неизменно первенствовали, оставляя конкурентов далеко позади.

Представители Китая намеревались продолжить свое победное шествие и в Лондоне – совершал невероятные кульбиты Цинь Кай, раз за разом получал высокие баллы Хе Чонг, но все их усилия оказались тщетными.

Финальный прыжок Захарова был не просто безупречен, он стал украшением соревнований. Таким, что зрительный зал устроил овацию Илье, а триумфатор Пекина Цинь Кай, поняв, что высшая награда уходит от него, не смог сдержать слез.

Фантастическая оценка в 104,50 – и первое за 32 года олимпийское золото для России в этой дисциплине стало реальностью.

Российские красавицы – лучшие в синхронном плавании

Российский дуэт Наталья Ищенко/Светлана Ромашина завоевал золотые медали Олимпиады в синхронном плавании.

Второе место заняли представительницы Испании Андреа Фуэнтес и Она Баллестеро, а замкнула пьедестал китайская пара Лю Оу/Хуанг Хуэчен.

Наши девушки уверенно выиграли квалификацию и имели прекрасные шансы стать первыми после финальных соревнований, чем и воспользовались.

Российские баскетболисты вышли в полуфинал Олимпиады

Мужская сборная России по баскетболу переиграла команду Литвы со счетом 83:74 и вышла в полуфинал олимпийского турнира, где встретится с победителем пары Франция-Испания, сообщает Чемпионат.ком.

Наши спортсмены завладели преимуществом с самого начала матча и не оставили сопернику ни единого шанса на победу. Основной отрыв был создан в первой четверти поединка.

Теперь россияне ожидают соперников по полуфиналу, которые определятся сегодня вечером в противостоянии Франции и Испании. Последних подопечные Дэвида Блатта уже обыгрывали в групповом этапе соревнований.