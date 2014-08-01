Сборную России могут не допустить до ЧЕ-2015 по баскетболу

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Мужскую сборную России по баскетболу могут не допустить до квалификации чемпионата Европы 2015 года. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на письмо ФИБА на имя президента РФБ Юлии Аникеевой.

Международная федерация баскетбола в понедельник может приостановить членство Российской федерации баскетбола. Это повлечет дисквалификацию всех национальных команд страны, в том числе и мужской сборной, которая уже 10 августа должна сыграть первый матч отборочного турнира к ЧЕ-2015.

Кроем того, стало известно, что российские баскетбольные клубы ЦСКА, "Нижний Новгород" и УНИКС могут быть не допущены к участию в Евролиге.

В своем письме ФИБА делает упор на тот факт, что РФБ "не смогла обеспечить подписание декларации Единой лигой ВТБ в установленные сроки", несмотря заявление, что в этом вопросе было сделано "все необходимое".

"Мы рассматриваем это как еще одно доказательство того, что на данный момент РФБ не контролирует баскетбол в своей собственной стране", отмечается в письме. ФИБА настаивает на том, чтобы до полудня 4 августа по швейцарскому времени РФБ предоставила либо "копию декларации, должным образом согласованную и подписанную Единой лигой ВТБ", либо "декларацию, должным образом согласованную и подписанную РФБ, с обязательством самостоятельно организовать национальный мужской чемпионат высшего дивизиона в сезоне-2014/15 в соответствии со статутами, регламентом и решениями ФИБА и ФИБА-Европа, а также принять все меры для обеспечения участия в нем лучших российских клубов".

Если запрошенные выше документы не будут присланы вовремя, членство РФБ будет приостановлено без уведомления. "В заключение, позвольте мне сказать, что многочисленные задержки со стороны заинтересованных лиц российского баскетбола, к сожалению, привели к тому, что на сегодняшний день ситуация так и не решена. Это ставит под угрозу участие вашей/-их/ сборной/-ых/ и судей в различных соревнованиях ФИБА и ФИБА-Европа", - отмечается в письме, подписанном генеральным секретарем ФИБА Патриком Бауманном.