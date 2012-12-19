Три человека погибли при падении башенного крана в Подмосковье

Фото: ИТАР-ТАСС

Три человека погибли при падении башенного крана с 30-метровой высоты в Подмосковье. Еще один человек пострадал.

Сообщение об инциденте в Сергиево-Посадском районе Московской области поступило в МЧС в 11.30. При демонтаже четвертой секции башенного крана произошло его падение с тридцатиметровой высоты, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Подмосковью.

В результате происшествия три человека погибли, один получил ранения и был госпитализирован. Пострадавший направлен в Центральную районную больницу Сергиево-Посадского района, его личность и характер полученных травм в настоящее время устанавливаются.

Личности погибших при падении крана также пока неизвестны.

В результате инцидента рядом стоящие конструкции повреждены не были.