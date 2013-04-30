Форма поиска по сайту

30 апреля 2013, 14:51

Культура

В Москве пройдет фестиваль, посвященный Булату Окуджаве

Булат Окуджава. Фото: ИТАР-ТАСС

С 9 по 17 мая в театре "Школа современной пьесы" будет проходить фестиваль, посвященный барду-шестидесятнику Булату Окуджаве.

Впервые фестиваль организовали в 1994 году по случаю 70-летнего юбилея барда. В 2013 году он пройдет десятый раз.

Открытие фестиваля состоится на Трубной площади 9 мая, в 15.00. Здесь пройдет уличный концерт с участием молодых бардов и поэтов. Вечером того же дня в "Школе современной пьесы" пройдет гала-концерт с участием Елены Санаевой, Максима Дунаевского, Владимира Качана, Галины Хомчик и многих других.

В последующие дни выступят Сергей Никитин, Елена Камбурова, Владимир Альер, Александр Гордон, Тимур Шаов, Юлий Ким, Ольга Панюшкина и Александр Городницкий, сообщает пресс-служба департамента культуры Москвы.

барды Булат Окуджава фестивали и праздники

