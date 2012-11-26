"Коммерсантъ ДЕНЬГИ" № 47 от 26 ноября 2012 года

Оператор широкополосного обыска

Атака на руководителей "Ростелекома" — одно из громких событий в ряду последних коррупционных скандалов. Однако эту историю выделяет потребительский аспект: не исключено, что смена менеджмента поставит крест на планах "Ростелекома" стать четвертым федеральным оператором мобильной связи.

Олег Хохлов, Ъ-Деньги

Любовь до пробы

Минфин предлагает ужесточить контроль производителей ювелирной продукции, чтобы с прилавков исчезли контрафактные драгоценности. Сами ювелиры считают, что проверять

нужно не их, а магазины. Корреспондент "Денег" побывала в ювелирной столице России в Костромской области и убедилась, что государство действительно слабо представляет, с чем собирается бороться.

Анастасия Каримова, Ъ-Деньги

В семье не без банкрота

Принятие в первом чтении законопроекта о банкротстве физлиц многих из них обрадовало, ведь его презентовали как избавление от непосильного долгового бремени. Однако радости поубавится, когда граждане осознают, что тот же закон может отобрать у них единственную квартиру. И ответственность будет нести не только должник, но и его семья.

Мария Глушенкова, Ъ-Деньги

Русские по требованию

С середины ноября примерно 31 млн кинозрителей США, пользующихся сервисом video-on-demand (VOD) Hulu, получили доступ к дюжине свежих российских фильмов. О сделке, заключенной Hulu и компанией "Роскино", которая представляет отечественную киноиндустрию за рубежом, было объявлено на очередном American Film Market.

Владимир Боровой, Ъ-Деньги

Дело о проворовавшихся милицейских осведомителях

338 858 агентов и осведомителей насчитывала сеть отделов борьбы с хищениями социалистической собственности МВД СССР на 1 января 1948 года. Нарком внутренних дел Лаврентий Берия полагал, что с ее помощью можно если не победить, то резко ограничить масштабы хищений и пресечь спекуляцию товарами и продуктами. Однако хищения становились все более изощренными, а активная деятельность агентуры создала для ее милицейских кураторов серьезные проблемы.

Евгений Жирнов, Ъ-Деньги

Долголетка под язык

Правители древности готовы были отдать любые богатства за рецепт эликсира бессмертия. С точки зрения современной медицинской индустрии рост продолжительности жизни аналогичен росту клиентуры. Эта цель не только желанна — она достижима, особенно в теории.

Алексей Алексеев, Ъ-Деньги