Единственный поставщик тепла для Минобороны может обанкротиться

Фото: ИТАР-ТАСС

Единственный поставщик тепловой энергии для нужд Минобороны "Ремонтно-эксплуатационное управление" (РЭУ) может быть признан банкротом. Долг компании перед энергетиками и поставщиками топлива превышает 2,2 миллиарда рублей.

За последние 3 месяца Арбитраж Москвы зарегистрировал 6 заявлений о банкротстве компании, пишет сегодня "Коммерсантъ".

РЭУ было создано при непосредственном участии экс-министра Анатолия Сердюкова. Ранее в Минобороны вопрос подготовки военных городков к зиме находился на контроле сразу у двух замминистра: по тылу и по расквартированию. Однако с появлением "Оборонсервиса" тыловики перестали контролировать этот процесс.

Сердюков в рамках реформы армии стремился максимально отстранить военных от гражданских функций, в том числе и по материально-технической части, поэтому РЭУ было преобразован в ОАО.

Ранее начальник управления надзора Главной военной прокуратуры Александр Никитин заявил о выявленном незаконном использовании бюджетных средств, выделенных РЭУ на оплату тепла. По итогам проверки возбуждено уголовное дело в отношении бывшего замгендиректора РЭУ, который перевел бюджетные 300 миллионов рублей на счета Неополис-банка вместо погашения долгов. В июне 2011 года банк обанкротился.

Об отсутствии контроля над деятельностью РЭУ свидетельствуют и результаты торгов по выбору поставщиков топлива для котельных. Летом и осенью прошлого года тендеры на поставку мазута выиграл претендующий сейчас на роль главного кредитора РЭУ "Траснефтепродукт". По ряду данных, компания являлась единственным участником торгов.

В случае начала процедуры банкротства РЭУ может возникнуть угроза того, что военные городки останутся без отопления. Отопительный сезон начался 20 октября.