Суд рассмотрит иск о банкротстве банка "Замоскворецкий" 13 августа

Арбитражный суд Москвы. Фото: msk.arbitr.ru

Арбитражный суд Москвы назначил на 13 августа рассмотрение иска ЦБ РФ о признании банкротом банка "Замоскворецкий", передает РАПСИ.

Напомним, что Центробанк отозвал лицензию у банка "Замоскворецкий" 23 июня. По данным ЦБ, в банке была установлена недостоверность отчетов, кроме того, он не обеспечивал своевременных расчетов по счетам клиентов, а его руководители не предприняли мер по нормализации деятельности.

Банк "Замоскворецкий" был основан в 1991 году. Он входит в систему страхования вкладов. Филиалы работали в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Владимирской области, Туле и Костроме.