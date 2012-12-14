Пассажиров "Кубани" возьмут на себя шесть других авиакомпаний

Перевозку пассажиров обанкротившейся авиакомпании "Кубань" возьмут на себя шесть других перевозчиков: "Аэрофлот", "ЮТэйр", "Якутия", "Россия", "Грозный авиа" и Red Wings, сообщает пресс-служба краснодарской компании.

Итак, при наличии свободных мест:

"Аэрофлот" доставит пассажиров "Кубани" по маршрутам "Краснодар – Москва – Краснодар" и "Москва – Челябинск - Москва";

"ЮТэйр" выполнит перевозку по маршрутам " Краснодар – Москва – Краснодар", "Москва – Калиниград - Москва " и "Москва – Нальчик – Москва";

"Якутия" возьмет на себя пассажиров " Краснодар – Москва – Краснодар", "Краснодар – Стамбул – Краснодар", "Краснодар – Ереван – Краснодар", "Краснодар – Тель-Авив – Краснодар" и "Краснодар – Санкт-Петербург – Краснодар";

"Россия" перевезет пассажиров по маршруту "Краснодар – Санкт-Петербург - Краснодар", Red Wings займется перевозкой рейсом "Москва – Челябинск – Москва", а "Грозный авиа" – "Москва – Нальчик – Москва".

По сообщению Министерства иностранных дел России, несколько россиян не могут вылететь из Индии: по правилам страны, прилетающие чартерными рейсами должны улететь ими же, однако поскольку "Кубань" обанкротилась, то туристы пока не могут вернуться домой.

С 11 декабря было возвращено почти 4,4 тысячи билетов, "Кубань" выплатила 21 миллион рублей.

Напомним, авиакомпания объявила себя банкротом и остановила выполнение рейсов с 00:00 11 декабря – согласно новым правилам воздушных перевозок, авиаперевозчик должен иметь не менее восьми самолетов, а у "Кубани" их было всего шесть.