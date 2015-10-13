"Трансаэро" может прекратить полеты после 15 октября

Фото: m24.ru/ Лидия Широнина

Авиакомпания "Трансаэро" может прекратить полеты уже на следующей неделе. Приказ о приостановке полетов может быть подписан после 15 октября, пишет "Коммерсантъ".

Росавиация завершила внеплановую проверку финансово-экономического состояния "Трансаэро", основанием для которой стало, "ухудшение состояния безопасности полетов" и финансовых показателей проблемной авиакомпании, а также наличие "судебного разбирательства в связи с неплатежеспособностью".

По словам источника издания, проверка показала, что из-за ухудшения основных производственных показателей у "Трансаэро" действительно могут возникнуть проблемы с безопасностью и соблюдением прав потребителей. В итоге комиссия пришла к выводу, что работу авиакомпании возможно придется остановить.

В Росавиации сказали, что комплексное заключение по "Трансаэро" еще не готово, а информация о приостановке сертификата не соответствует действительности.

Ситуация с дальнейшей деятельностью "Трансаэро" вчера обсуждалась на совещании в Минтрансе и там решили сформулировать окончательный вердикт о судьбе компании через неделю.

"Пока основное внимание сфокусировано на пассажирах — нельзя допустить масштабных сбоев, но после 15 октября пик перевозок рейсами "Трансаэро" закончится",— пояснил один из источников газеты.

Напомним, авиакомпания "Трансаэро" оказалась в сложном финансовом положении. 1 октября было принято решение о банкротстве "Трансаэро".

У перевозчика есть обязательства в 20 миллиардов рублей перед аэропортами и топливозаправочными компаниями, а общий долг компании перед банками сейчас составляет более 60 миллиардов рублей.

Билеты авиакомпании "Трансаэро" с вылетом до 15 декабря и прилетом после этой даты будут аннулированы. Переоформить обратную дату вылета не получится, так как продажа билетов прекращена.

Авиакомпания отменила 102 рейса, запланированных на 11 и 12 октября – 53 на воскресенье и 55 на понедельник.