Суд признал турфирму "Нева" банкротом

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Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 13 января признал туроператора "Нева" банкротом. Об этом сообщается на сайте суда. Размер превышения обязательств должника над активами пока не уточняется.

"Нева" являлась одним из крупнейших туроператоров России. Штаб-квартира компании находится в Санкт-Петербурге. Филиалы туроператора работали в Москве, Екатеринбурге, Новосибирске, Казани и Нижнем Новгороде. Банкротство головной компании приведет к закрытию всех ее филиалов.

Напомним, летом 2014 года с финансовыми сложностями столкнулись большое количество туркомпаний. Проблемы с туроператорами начались 16 июля – тогда турфирма "Нева", головное отделение которой располагается в Санкт-Петербурге, объявила о приостановке деятельности. Причиной в компании назвали "невозможность исполнять свои обязательства перед туристами и заказчиками по договорам реализации турпродукта".

Тогда гендиректор фирмы Максим Пирогов заявил, что не может объявить о банкротстве фирмы, и не исключил, что акционеры возобновят работу "Невы". Согласно закону, туроператор должен был объявить о своем решении в течение месяца.

В итоге 14 августа в суд было подано заявление о признании фирмы банкротом. В ходе рассмотрения дела появилась информация, что в ноябре суд поместил генерального директора "Невы" Пирогова под домашний арест. Это постановление было им обжаловано.

Отметим, что после приостановления деятельности "Невы" 24 июля приостановила работу и компания "Роза ветров Мир". 30 июля аналогичное заявление сделал петербургский оператор "Экспо-Тур", а 2 августа прекратил свою деятельность "Лабиринт".

Кроме того, 5 августа группа компаний "ИнтАэр", входящая во вторую десятку крупнейших туристических фирм России, также объявила о приостановке своей деятельности. 29 августа приостановил свою деятельность туроператор "Авиачартер-ДВ". 8 сентября о невозможности исполнять свои обязательства объявила компания "Солвекс-Турне", 17 сентября – турфирма "Верса", 8 декабря – "Истанбул тревел", а 10 декабря – фирма VipReisen.