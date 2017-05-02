Форма поиска по сайту

02 мая 2017, 20:25

Итальянская авиакомпания Alitalia начала процедуру банкротства‍

Фото: ТАСС/Eibner-Pressefoto/Imago

Руководство итальянской авиакомпании Alitalia запустило процедуру банкротства после отказа сотрудников одобрить план реструктуризации, сообщает "Интерфакс".

План предполагал увольнение 1,7 тысячи сотрудников и сокращение зарплат на 8 процентов, а также вливание двух миллиардов евро нового капитала.

Первым шагом к банкротству стала подача документов на введение временной администрации. Если никто не купит фирму целиком, ее активы распродадут по частям.

Правительство Италии заявило, что национализация авиаперевозчика не состоится ни при каких обстоятельствах.

Рейсы компании выполняются по расписанию, процедура банкротства их не затронула.

