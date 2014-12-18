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Бизнес

18 декабря 2014, 21:02

MasterCard продолжит работать в России

банковские карты бизнес MasterCard

Фото: ТАСС/Евгений Курсков

MasterCard продолжает работать на российском рынке и опровергает слухи о проблемах с функционированием в России, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы MasterCard в России Ильи Рябого.

"MasterCard знает о слухах, которые распространяются в России в отношении функционирования платежных систем. Мы заверяем, что не существует каких-либо обстоятельств, негативно влияющих на работу сети MasterCard в России, мы продолжаем работать как значимый оператор платежной системы на российском рынке", - заявил топ-менеджер.

Он также заверил, что компания намерена продолжать работать со своими клиентами и партнерами.

"Наша сеть находится в состоянии полной работоспособности и позволяет держателям карт совершать безопасные, защищенные и быстрые платежи онлайн, в точках продаж и по всему миру, включая снятие наличных в банкоматах", - отметил Рябый.

Ранее представители платежной системы Visa сообщили, что компания не намерена блокировать карты российских банков.

"Visa продолжает предоставлять услуги по обработке платежей по своим картам в России в обычном режиме", - заверил представитель компании. По его словам, Россия продолжает являться приоритетным рынком для Visa, компания продолжает работу с клиентами и партнерами.

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