Банкоматы Сбербанка начнут принимать тысячные купюры 17 июля

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Функция приема купюр номиналом 1000 рублей в банкоматах Сбербанка России будет доступна в полном объеме 17 июля, сообщили m24.ru в пресс-службе кредитной организации.

В Сбербанке отметили, что банкоматы не принимают тысячерублевые купюры из-за проведения плановых работ по усилению мер безопасности, связанных с дополнительной проверкой подлинности вносимых купюр. Работы будут завершены 17 июля.

Ранее m24.ru сообщало, что банкоматы Сбербанка России не принимают купюры номиналом 1000 рублей. Внести деньги на свой счет, погасить кредит или совершить другие операции можно с помощью специалиста в отделении банка.

Напомним, в апреле Сбербанк ограничивал прием пятитысячных купюр рублей в банкоматах по всей России. Таким образом банк принял меры по усилению безопасности при внесении наличных.

В мае в отделениях Сбербанка в Москве зафиксированы сбои в работе банкоматов. Наблюдались кратковременные задержки в проведении части операций, большинство операций и сервисов банка работали без ограничений.

В конце апреля был зафиксирован сбой в национальной платежной системе. Владельцы карт могли только снять деньги в "родных" банкоматах кредитных организаций.