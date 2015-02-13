В подмосковной Лобне грабители похитили банкомат с 6,6 млн рублей

Фото: ТАСС/Митя Алешковский

В подмосковной Лобне неизвестные похитили банкомат, в котором находилось 6,6 миллиона рублей, сообщили M24.ru в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

Инцидент произошел в четверг примерно в 04.30 утра в одном из торговых центров города. Пятеро неизвестных проникли в здание, вскрыв входную дверь.

Пригрозив охраннику, преступники забрали банкомат и скрылись. Внутри похищенного аппарата находилось чуть более 6,6 миллиона рублей. По факту грабежа возбуждено уголовное дело.