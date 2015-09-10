Задержан подозреваемый в попытке взлома банкомата в центре города

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Столичные правоохранители задержали подозреваемого в попытке взлома банкомата. Мужчина пробрался в помещение дополнительного офиса одного из банков и попытался вскрыть банкомат, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве.

Преступление было совершено 8 сентября. В полицию поступил сигнал о срабатывании охранной сигнала в помещении банка на Бакунинской улице.

Прибывший на место происшествия наряд полиции обнаружил в дополнительном офисе банка мужчину, который взломал крышку банкомата и пытался вскрыть сейф, в котором хранились кассеты с деньгами. Злоумышленник был задержан с поличным на месте преступления. Им оказался 22-летний уроженец Владимирской области.

Если бы взломщику удалось довести дело до конца, ущерб банку превысил бы 10 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на кражу". Задержанный заключен под стражу. Его проверяют на причастность к аналогичным преступлениям.

Напомним, в середине июля шестеро неизвестных похитили банкомат из магазина на востоке столицы.

Воры в масках забрали терминал из магазина, расположенного в доме №68 по 9-й Парковой улице.

Вместе со стоимостью банкомата сумма ущерба составила 8,4 миллиона рублей. Правоохранители возбудили уголовное дело и устанавливают личности преступников.