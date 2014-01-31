Форма поиска по сайту

31 января 2014, 07:48

Экономика

Центробанк с 31 января отозвал лицензию у "Моего банка"

Банк "Мой Банк". Фото: ИТАР-ТАСС

Центральный банк России с 31 января отозвал лицензию у московского банка "Мой банк", сообщает пресс-служба ЦБ.

"Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 31 января 2014 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации ООО "Мой Банк", - говорится в сообщении Центробанка.

Напомним, что полный запрет на выдачу наличных ввел во вторник, 28 января, "Мой банк", который входит во вторую сотню российских банков по размеру активов и в последнее время испытывающий проблемы с обслуживанием клиентов.

