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Происшествия

30 декабря 2014, 15:43

Взломавший сайт "Касперского" хакер получил два года условно

банки хакеры суды Комсомольская правда

Фото: ТАСС

Вступил в силу приговор Хорошевского райсуда, приговорившего хакера за взлом сайта "Лаборатории Касперского" к двум годам лишения свободы условно, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

В период с марта по апрель 2014 года осужденный со своего компьютера провел ряд DDoS-атак на сайты банка "Тинькофф Кредитные системы", "Лаборатория Касперского", "Промсвязьбанка", и издательского дома "Комсомольская правда".

По версии следствия, серия атак привела к блокированию работы сайтов. В том числе пострадали личные кабинеты пользователей Интернет-банка, мобильного банка и мобильного кошелька, системы SMS-информирования, банкоматы, POS-терминалы, офисные сети Wi-Fi, а также продажи продуктов и сервисов на сайтах.

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Добавим, что за прекращение DDoS-атаки хакер потребовал от владельца банка "Тинькофф" тысячу долларов. После отказа и угроз привлечь к расследованию полицию хакер увеличил сумму требования до 3 тысяч долларов.

Общая сумма ущерба, нанесенная пострадавших, составила 11 миллионов рублей.

Хакер признал свою вину и раскаялся в совершенных преступлениях. С учетом позиции обвинения ему помимо условного срока назначили штраф в размере 20 тысяч рублей. Кроме того, суд удовлетворил иск от пострадавших компаний на сумму ущерба.

Ранее M24.ru сообщало, что сотрудники управления "К" МВД задержали подозреваемого в кибератаках на сайты банков, газет и информационных агентств.

По данным правоохранителей, хакерская группировка "Pump Water Reboot" организовала DDoS-атаки на ресурсы трех крупных банков, сайты информагентств, печатных изданий, телекоммуникационных компаний и даже антивирусной лаборатории.

DDoS-атака - "обрушение" сервера большим количеством запросов. В разное время именно DDoS-атаки проводились в отношении сайтов госорганов, СМИ, магазинов и авиаперевозчиков. В последнем случае, кстати, DDoS-атака привела к огромным убыткам и уголовному делу.

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