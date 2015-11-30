Банки выберут заемщиков через интернет

Банки смогут выбрать надежных заемщиков через интернет

Выбрать заемщика банку поможет интернет. В Сети заработала система "Сигнал", к которой подключены счета около 20 миллионов должников и индивидуальных предпринимателей, передает телеканал "Москва 24".

"Сигнал" предупредит о просрочках платежей, изменениях сумм по кредиту и о досрочных погашениях. Всего предусмотрено 17 вариантов развития событий.

По словам разработчиков, система поможет быстро реагировать на изменение платежеспособности заемщика, снизить риск банкротств и уберечь людей от коллекторов.

В национальном бюро кредитных историй отмечают, что средний размер кредита сейчас превышает 200 тысяч рублей.