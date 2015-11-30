Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 ноября 2015, 11:21

Экономика

Банки выберут заемщиков через интернет

Банки смогут выбрать надежных заемщиков через интернет

Выбрать заемщика банку поможет интернет. В Сети заработала система "Сигнал", к которой подключены счета около 20 миллионов должников и индивидуальных предпринимателей, передает телеканал "Москва 24".

"Сигнал" предупредит о просрочках платежей, изменениях сумм по кредиту и о досрочных погашениях. Всего предусмотрено 17 вариантов развития событий.

По словам разработчиков, система поможет быстро реагировать на изменение платежеспособности заемщика, снизить риск банкротств и уберечь людей от коллекторов.

В национальном бюро кредитных историй отмечают, что средний размер кредита сейчас превышает 200 тысяч рублей.

Ссылки по теме


банки бизнес кредиты долги заемщики

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика