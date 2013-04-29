Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 апреля 2013, 12:46

Экономика

"Ъ-Власть": На "Сколково" посыпались неприятности

Фото: ИТАР-ТАСС

Инновационная ситуация

На любимое детище премьера Дмитрия Медведева — проект "Сколково" — одна за другой посыпались неприятности. "Власть" решила разобраться, что это — болезнь роста или начало конца.

Вера Ситнина, Ъ-Власть

"Я себя предателем не чувствую"

На прошлой неделе суд признал Константина Лебедева одним из организаторов беспорядков на Болотной площади 6 мая, а оппозиция признала его предателем. Заключивший сделку со следствием и приговоренный к 2,5 года колонии Лебедев рассказал Олесе Герасименко, как, где и с кем он планировал совершить революцию.

Олеся Герасименко, Ъ-Власть

Банковская явь

Швейцария согласилась раскрыть перед США счета американских налогоплательщиков. В мире идет настоящая война против банковской тайны. Обозреватель "Власти" Сергей Минаев задумался о том, почему финансовая глобализация для банков оказалась важнее тайны вкладов.

Сергей Минаев, Ъ-Власть

Возвращение банзая

В прокат выходит новый фильм Такэси Китано "Полный беспредел" — сиквел его собственного фильма 2010 года. Андрей Плахов размышляет о том, почему новый фильм японского режиссера совсем не такой, как прежние.

Андрей Плахов, Ъ-Власть

банки Сколково Константин Лебедев свежая пресса

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика