Банк проектного финансирования испытывает перебои с выдачей денег

Фото: ИТАР-ТАСС

Банк проектного финансирования (БПФ), входящий во вторую сотню по размеру активов, испытывает перебои с выдачей средств клиентам и временно не проводит операции по картам.

В частности, сотрудник БПФ в интервью агентству "Прайм" сказал, что в настоящее время учреждение не проводит операций с картами и что эта техническая сложность, вызванная проблемами с инкассацией, скоро будет исправлена. В свою очередь, один из клиентов БПФ на финансовом форуме banki.ru отмечает, что пришел в банк закрыть вклад и получить заранее заказанные деньги, но не смог это осуществить.

На сайте БПФ отмечается, что банк начал испытывать проблемы с обслуживанием пластиковых карт после отзыва лицензии "Мастер-банка", который предоставлял услуги процессинга 260 банкам.

Банк проектного финансирования (бывший "Восход") был основан в Москве в 1991 году. На конец августа 2013 года основными владельцами банка являлись Татьяна Казанцева (19%), Василий Жилкин (18,48%), Вячеслав Чибасов (18,70%), Александр Никитушкин (9,93%), Светлана Агафонова (9,95%) и другие.