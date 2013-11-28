Предугадать отзыв лицензии у банка практически невозможно - эксперты

"Экономика": Почему Центробанк стал часто отзывать лицензии

В 2013 году Центробанк отозвал лицензии у 25 банков. Однако эксперты утверждают, что банковская система сегодня чувствует себя хорошо и стабильно.

Они говорят, что доверие граждан к финансовым институтам остается на высоком уровне, доказательством этому служит неуклонный рост депозитов: россияне несут деньги в банки также активно, как и годом ранее. С января суммарный объем вкладов населения вырос на 1 млрд 700 миллионов рублей.

При этом предугадать, какой банк потеряет лицензию, вкладчик не может. "Для простого вкладчика определить, когда у банка возникают проблемы, практически невозможно. Если мы говорим о физических лицах, то вкладчикам можно посоветовать размещать вклады в пределах суммы, покрываемой системой страхования, то есть 700 тысяч рублей. И она должна включать в себя проценты. Если денег у вас оказалось больше, дойдите до второго банка", - рассказал директор банковского института ВШЭ Василий Солодков.

Еще один критерий стабильности финансовой организации - невысокий процент по вкладам. Если банк не гонится за деньгами и не пытается обойти конкурентов, заманивая клиентов высокими ставками, значит, с фондами у него все в порядке.

"Если вы видите аномально высокую процентную ставку по депозитам, то это индикатор того, что, возможно, у банка есть проблемы с привлечением пассивов. И в такие банки, наверное, не следует обращаться", - отметил начальник аналитического департамента Ассоциации российских банков Сергей Григорян.

Также клиентам советуют следить за информационным фоном своего банка. Например, вбивать его название в поисковых системах интернета хотя бы раз в месяц. Если по этому запросу нет предписаний ЦБ или претензий правоохранительных органов, то пока за свои деньги можно не беспокоиться.