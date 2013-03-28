Форма поиска по сайту

Новости

28 марта 2013, 15:35

Экономика

Банки Кипра открылись после двухнедельного перерыва

Банки Кипра возобновили обслуживание населения

28 марта после двухнедельного перерыва на Кипре открылись банки. Кредитные организации начали обслуживать клиентов.

В настоящее время деньги выдают со строгим лимитом - не более 300 евро в одни руки. Перевести большую сумму за границу тоже не получится - операции ограничены пределом в 5 тысяч евро. Эти контрольные меры будут действовать как минимум 4 дня.

Напомним, Кипр стоит на пороге финансового краха. Тройка кредиторов - Еврогруппа, МВФ и ЕЦБ - пообещала островному государству финансовую помощь в размере 10 миллиардов евро при условии, что местные банки соберут со своих вкладчиков еще почти 6 миллиардов в виде налогов.

Сюжет: Кризис на Кипре
банки финансовый кризис жизнь в мире Кипр

