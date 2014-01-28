"Мой банк" полностью прекратил выдавать наличные

Фото: ИТАР-ТАСС

Полный запрет на выдачу наличных ввел во вторник, 28 января, "Мой банк", который входит во вторую сотню российских банков по размеру активов и в последнее время испытывающий проблемы с обслуживанием клиентов.

По словам сотрудников колл-центра банка, в настоящее время производится техническое обновление системы, поэтому карточки не будут работать до конца этой недели.

"Мой банк" начал испытывать трудности после смены акционеров. Экс-сенатор Глеб Фетисов, возглавивший в мае прошлого года партию "Альянс Зеленых - Народная партия", продал в декабре банк ряду физлиц, которые представляют интересы российских и иностранных инвесторов, сообщает РИА Новости.

После этого "Мой банк" ограничил выдачу наличных. В банке при этом заверяли, что меры введены в связи со сменой структуры собственников и что проблемы будут решены в течение нескольких дней. Однако ограничения не сняты до сих пор. Кроме того, банк перестал выдавать наличные.