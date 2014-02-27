Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 февраля 2014, 17:15

Экономика

Московский банк "Монолит" приостановил работу

Московский банк "Монолит" приостановил все операции

Московский банк "Монолит" прекратил все операции, в том числе безналичные, сообщает телеканал "Москва 24". Офисы финансовой организации закрыты, а клиентам советуют ждать решение о санации либо об отзыве лицензии у банка.

"После цепочки отзыва лицензий возникли панические настроения на рынке, и люди захотели досрочно расторгать свои договоры. В результате банк перестал справляться. Одновременно произошел резкий рост курса валюты", - сообщила начальник управления рекламы и маркетинга банка Ирина Васильева.

Ссылки по теме


Ранее "Монолит" ввел ограничения на снятие наличных с депозитных счетов. Получить деньги можно было только заказав их заранее. При этом сотрудники банка утверждают, что такие правила прописаны в договорах.

Банк "Монолит", основанный в 1992 году, входит в третью сотню крупнейших банков России, а также в систему страхования вкладов.

банки клиенты Монолит

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика