25 сентября 2014, 14:45

Экономика

Столичных банкиров обвинили в растрате более полутора миллиардов рублей

Фото: ИТАР-ТАСС

Следствие возбудило уголовное дело в отношении двух банкиров, обвиняемых в растрате более полутора миллиардов рублей, сообщает пресс-служба МВД России.

Похищенные деньги принадлежали вкладчикам одного из крупных коммерческих банков, у которого ранее была отозвана лицензия. Представители руководства банка пытались заключить договора и перевести активы компании, несмотря на предписание Центробанка России.

Общая сумма ущерба составила более полутора миллиардов рублей. Следователи возбудили уголовное дело по статьям "Присвоение или растрата в особо крупном размере" и "Злоупотребление полномочиями". Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения.

банки следствие банкиры растраты

