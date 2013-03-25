Большинство банков Кипра откроются во вторник

Фото: www.centralbank.gov.cy

Открытие большинства банков Кипра ожидается уже во вторник, 26 марта.

"Все банки, кроме Bank of Cyprus и Popular Bank, откроются во вторник", — сообщает агентство "Прайм". Открытие Bank of Cyprus и Popular Bank ожидается в четверг, 28 марта.

Банки Кипра из-за кризиса не работают с 15 марта. Ранее в понедельник министр финансов Кипра Михалис Саррис заявил, что точная дата их открытия будет согласована с европейскими партнерами, но цель — сделать это как можно быстрее.



Угроза дефолта Кипра снята Советом министров финансов стран еврозоны в ночь на понедельник. По условиям соглашения, второй крупнейший банк Кипра Laiki Bank будет реструктуризован. Все депозиты до 100 тысяч евро, а также "хорошие" активы из Laiki Bank перейдут в Bank of Cyprus. Налог на депозиты свыше 100 тысяч евро в Bank of Cyprus составит около 30%. Вклады до 100 тысяч евро не пострадают.

Как сообщал M24.ru, Евросоюз пообещал Кипру, который захлестнул бюджетный кризис, финансовую помощь в 10 миллиардов евро при условии, что местные банки соберут со своих вкладчиков еще почти 6 миллиардов в виде налогов. Несмотря на то что кипрские власти решили не принимать подобных непопулярных мер, Еврогруппа все же не отказала островному государству в поддержке. 20 марта в Москву для переговоров прибыла делегация Кипра во главе с министром финансов Михалисом Серрисом. Однако, переговоры не принесли желаемых результатов - российских инвесторов не заинтересовали предложения властей Кипра.