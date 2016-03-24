Сегодня в СМИ: цены на овощи и порядок приема экзаменов на права

Фото: m24.ru

Большой банк следит за тобой

Стало известно, как российский финансовый сектор будет реагировать на повышение террористической угрозы, сообщает "Коммерсант". Власти выработали критерии операций, имеющих признаки финансирования терроризма, которые будут подвергаться жесткому контролю. Ключевые факторы риска: личность клиента, территория проведения операций и их содержание. На первом, экспериментальном этапе подозрительным клиентам грозит лишь повышенное внимание со стороны компетентных органов, в дальнейшем велики риски блокировки средств.

В Москве и области стало больше недостроя

В столице и Подмосковье остановлено строительство более 600 тысяч квадратных метров торговых площадей, пишет "Коммерсант". Среди крупных замороженных объектов – те, что начинали строить акционер группы ПИК Сергей Гордеев, совладелец "Сибцемента" Андрей Муравьев и собственник ювелирной сети "Ваше золото" Геннадий Зайцев. Многие проекты так и не будут реализованы, поскольку через несколько лет в ряде подмосковных городов сократится спрос на новые торгцентры, предупреждают эксперты.

Онлайн-кинотеатр впервые займется кинопрокатом

Крупнейший в СНГ онлайн-кинотеатр Megogo создал новую компанию, чтобы заняться кинопрокатом, передает РБК. До этого онлайн-кинотеатры в России не занимались таким бизнесом. Megogo рассчитывает войти в топ-10 независимых прокатчиков.

Овощи в апреле сбавят рост цен, а мясные продукты – нет

Рост цен на овощи в период Великого поста в этом году оказался не таким бурным, как обычно, зафиксировали в Институте аграрного маркетинга. И прогнозируют – до конца апреля общее подорожание по этой группе не превысит 5 процентов, сообщает "Российская газета". Но в этом году не будет в период поста дешеветь мясо. Директор Института аграрного маркетинга Елена Тюрина рассказала, что это связано с ростом акцизов на бензин – у компаний подорожает логистика.

Утвержден новый порядок приема экзаменов на права

Подготовлен, зарегистрирован в Минюсте, и в ближайшие дни будет опубликован приказ МВД об утверждении регламента по приему экзаменов, пишет "Российская газета". Спустя полгода после подписания приказа главой МВД, документ наконец зарегистрирован в минюсте. Причина понятна – Минюст дал возможность МВД поправить некоторые моменты, которые, по его мнению, были не совсем легитимны. Раз Минюст зарегистрировал этот приказ, значит, все недочеты устранены.

Видео- и фотосъемка станут доказательством при рассмотрении административных дел

В четверг комитет Госдумы по конституционному законодательству одобрит ко второму чтению законопроект об обязательном приравнивании видео-, фото-, аудиозаписи, а также материалов информационных баз и иных носителей информации к доказательствам при рассмотрении административных дел, передают "Ведомости". Существенных поправок к законопроекту не поступило. Согласно нынешнему законодательству эти материалы могут быть отнесены к доказательствам, но эта норма не обязательна.

Банки просят ЦБ сделать отсрочку для выпуска карты "Мир"

Национальный совет финансового рынка (НСФР) обратился в ЦБ с просьбой перенести на 1 октября срок, когда банки должны быть готовы обеспечить прием карт "Мир" и предоставлять их бюджетникам, сообщают "Ведомости". В конце февраля ЦБ разослал письмо банкам, где установил срок – 1 июля 2016 года. До этого четких сроков установлено не было и банки планировали доработать или заменить оборудование и ПО в течение I–III кварталов, а установленный сейчас срок потребует от банков больше расходов.

Страховщики оценили масштабы бизнеса автоюристов

Страховщики ОСАГО в 2015 году выплатили клиентам по решению суда 18,4 миллиардов рублей, пишут "Ведомости". Всего выплаты по ОСАГО в 2015 году составили 121,9 млрд рублей. В структуре выплат по суду лишь 57 процентов приходится на компенсацию клиенту, оставшиеся 43 процента достаются автоюристам. Это означает, что если суд постановил выплатить водителю, например, 50 тысяч рублей, то на руки автовладелец получит примерно половину от этой суммы, остальное часто достается посреднику.