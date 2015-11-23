Центробанк просит признать банкротами два столичных банка

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Банк России подал в Арбитражный суд Москвы иски о банкротстве столичных "Инвестрастбанка" и "Регионального банка развития", сообщается на сайте суда.

Заявления были зарегистрированы 12 и 17 ноября, дата рассмотрения дел пока не назначена.

Напомним, регулятор отозвал лицензию у "Инвестрастбанка" 6 октября за нарушение закона о противодействии отмыванию преступных доходов, а у "Регионального банка развития" лицензию отобрали 10 ноября – он, по мнению ЦБ, размещал денежные средства в низкокачественные активы.

Ранее ЦБ ввел ограничения или запрет на прием вкладов на 78 российских банков, причем информация о кредитных учреждениях, которые получили ограничения, не может быть обнародована.

Финансовый омбудсмен России Павел Медведев сказал m24.ru, в каких случаях банк может получить запрет или ограничение.

"Получить ограничение на выдачу вкладов банк может в том случае, если он, к примеру, собирает деньги под высокие проценты, а размещает под низкие. То есть номинально они высокие, но если учесть ненадежность активов, если учесть невозврат – получается, что такой банк зарабатывает не так много, как надо", – пояснил он.