ЦБ отозвал лицензии у трех столичных банков

Банк России отозвал лицензии у трех финансовых организаций

Банк России отозвал лицензии у банков "Гринфилд", "Еврокоммерц" и "Дорис банк", сообщается на сайте регулятора.

По данным ЦБ, указанные кредитные организации не исполняли федеральных законов и неадекватно оценивали собственные риски, что привело к полной утрате их собственного капитала. В банках введена временная администрация.

По величине активов "Гринфилдбанк" занимает 326 место в банковской системе РФ, "Еврокоммерц" – 247 место. "Дорис банк" находится на 338 позиции.

Напомним, что клиент разорившегося банка может получить по страховке до 1,4 миллиона рублей, при условии что кредитное учреждение является участником системы страхования вкладов. Если вклад хранился в валюте, деньги будут конвертированы в рубли по курсу на момент отзыва банковской лицензии.

Информация об этапах выплаты компенсаций публикуется на сайте Агентства по страхованию вкладов (АСВ), каждому вкладчику направляется письменное уведомление.

В соответствии с законом "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации" выплаты начинаются через 14 дней.