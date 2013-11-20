Фото: ИТАР-ТАСС

Выплаты вкладчикам "Мастер-Банка" начнутся не позднее 4 декабря, сообщает Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

"Для оперативного приема заявлений граждан и максимально быстрых выплат им компенсаций по вкладам АСВ намерено использовать банки-агенты. В соответствии с решением Правления АСВ в срок не позднее 26 ноября 2013 года такие банки-агенты будут отобраны на конкурсной основе", - говорится в сообщении.

Заявления о выплате страхового возмещения могут подаваться вкладчиками в течение всего периода ликвидации банка, который в среднем составляет 2 года.

Страховка выплачивается каждому вкладчику в размере 100 процентов суммы всех депозитов в банке, не превышающей 700 тысяч рублей. Сумма, не покрываемая страховкой, будет погашаться в ходе ликвидации банка в составе требований кредиторов первой очереди.

"АСВ призывает вкладчиков банка проявлять спокойствие и заверяет, что выплаты начнутся в указанный срок. Агентство по страхованию вкладов сделает все возможное для максимально быстрого получения вкладчиками их денег", - добавили в пресс-службе.

Дополнительную информацию о порядке выплаты страхового возмещения можно получить по телефону горячей линии АСВ 8-800-200-08-05, а также на сайте АСВ в разделе "Страхование вкладов/Страховые случаи".

Кроме того, появилась информация, что в московских отделения "Мастер-Банка" не работают банкоматы, а сотрудники банка не проводят никаких операций, ссылаясь на технический сбой.

Банкоматы "Мастер-банка" в Москве не работают

Напомним, Центральный банк России с 20 ноября отозвал лицензию у "Мастер-Банка". Решение было принято в связи с недостоверностью отчетных данных, нарушающей закон "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем".

"Адекватная оценка принимаемых рисков и объективное отражение активов в отчетности кредитной организации приводит к утрате ее собственных средств (капитала). При этом низкое качество характерно, в первую очередь, для кредитов, предоставленных лицам, связанным с бизнесом владельцев банка", - отмечается в сообщении Центробанка.