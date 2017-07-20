Вкладчикам банка "Югра" начали выплачивать возмещения

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Вкладчикам банка "Югра" 20 июля начали выплачивать страховые возмещения, сообщает "Агентство по страхованию вкладов".

Прием заявлений и других необходимых документов, а также выплата возмещения осуществляются через ВТБ 24, Сбербанк, "Россельхозбанк", "ФК Открытие" и "Уралсиб". Для получения возмещения нужно представить паспорт – документ, удостоверяющий личность. Возмещение выплачивается в размере 100 процентов суммы всех его вкладов в банке, включая проценты, но в совокупности не более 1,4 миллиона рублей.

Проценты рассчитываются на дату наступления страхового случая исходя из условий каждого договора. По вкладам в иностранной валюте возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на 10 июля 2017 года.