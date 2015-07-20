Максимальная ставка по рублевым вкладам упала ниже 11% годовых

Фото: ТАСС/Игорь Кубединов

Во второй декаде июля максимальная процентная ставка по рублевым вкладам понизилась до 10,78 процента годовых ​в десяти ведущих российских банках, сообщает пресс-служба Центробанка России. Таким образом, этот показатель упал по сравнению с первой декадой на 0,26 процента.

В списке банков, по которым ЦБ проводил мониторинг, оказались Сбербанк, Банк Москвы, ВТБ 24, Альфа-банк, Газпромбанк, Райффайзенбанк, "ХМБ Открытие", "ФК Открытие", Промсвязьбанк и Россельхозбанк.

Отметим, что на прошлой неделе в России снизились ставки по ипотеке на вторичном рынке. Льготные категории граждан могут получить заем под 12 процентов годовых.

Для остальных ставка составляет от 13 до 13,5 процента в зависимости от суммы кредита и размера первоначального взноса.

Ранее министр экономического развития России Алексей Улюкаев заявлял, что курс рубля находится в раойоне фундаментального значения в 55 рублей за доллар и колеблется в пределах плюс-минус три рубля.