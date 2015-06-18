Форма поиска по сайту

Новости

Новости

18 июня 2015, 18:53

Экономика

Часть кредитных карт "Связного" будет обслуживать "Тинькофф банк"

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

"Тинькофф банк" купил часть портфеля кредитных карт у "Связного банка". Размер переуступленного кредитного портфеля и финансовые детали сделки стороны не раскрывают, сообщает пресс-служба "Тинькофф банка".

Это первая подобная сделка в России. Карты клиентов "Связного банка", баланс которых передан "Тинькофф банку", будут заблокированы. Взамен "Тинькофф" выдаст этим клиентам свои карты и переведет на них средства с прежних счетов.

"Приобретение доли портфеля кредитных карт "Связного банка" позволит "Тинькофф банку" нарастить неорганическим способом свой кредитный портфель, получив значительное количество новых качественных клиентов с низкими рисками", – говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что "Тинькофф банк" выполнит все обязательства перед клиентами "Связного", а также "предоставит им наилучшие условия обслуживания и доступ к своим передовым услугам и технологиям".

По данным газеты "Ведомости", "Тинькофф банк" вчера перевел выкупленную часть кредитного портфеля к себе на баланс.

Как рассказал изданию председатель правления "Связного банка" Евгений Давыдович, инициатива сделки исходила от "Тинькофф банка".

"Мы продали банку не все работающие карточные кредиты, часть из них осталась у нас на балансе", – сказал Давыдович.

По словам председателя правления "Тинькофф банка" Оливера Хьюза, по картам "Связного" в последнее время был целый ряд ограничений на операции, поэтому клиенты только выиграют от такого перехода.

банки сделки кредитные карты Тинькофф банк банк Связной

