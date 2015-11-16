В российских банках обнаружили фальшивые вклады на 4 млрд рублей

В российских банках обнаружено более 4 млрд рублей фальшивых вкладов

В 2015 году в российских банках было обнаружено фальшивых вкладов на 4 миллиарда рублей, сообщает телеканал "Москва 24".

Липовые вклады появляются, когда банк собираются лишить лицензии. Один из вариантов мошенничества – перевод средств со счетов компаний на специально открытые счета подставных лиц, которыми выступают обычные граждане. По закону, при ликвидации кредитного учреждения именно они первыми получают назад свои деньги.

Псевдодепозиты также открывают VIP-вкладчики, которые держат в банке крупную сумму, превышающую размер страховки (1,4 миллиона рублей). Большой вклад дробится, деньги переводятся на счета подставных лиц, и хозяин миллионов получает страховку в полном объеме.

Третий вариант – это депозиты, которых в реальности не существует. Такие аферы создают дополнительную нагрузку на Фонд страхования вкладов, и в результате могут пострадать клиенты, которым нужно выплачивать возмещение после ликвидации банка.

Отметим, что 16 ноября два столичных банка – "Город" и "Витязь" – лишились лицензий. Информации о том, были ли там фальшивые вклады, нет.

Кроме того, ЦБ ввел ограничения или запрет на прием вкладов на 78 российских банков, причем информация о кредитных учреждениях, которые получили ограничения, не может быть обнародована.

Финансовый омбудсмен России Павел Медведев сказал m24.ru, в каких случаях банк может получить запрет или ограничение.

"Получить ограничение на выдачу вкладов банк может в том случае, если он, к примеру, собирает деньги под высокие проценты, а размещает под низкие. То есть номинально они высокие, но если учесть ненадежность активов, если учесть невозврат – получается, что такой банк зарабатывает не так много, как надо", – пояснил он.