Выплаты вкладчикам "Содружество" и "Лада-Кредит" начнутся в конце октября

Фото: ТАСС

Выплаты вкладчикам банков "Содружество" и "Лада-Кредит" начнутся не позднее 30 октября. Об этом сообщает Агентство по страхованию вкладов (АСВ). В пятницу Центробанк отозвал у кредитных организаций лицензии.

По страховке клиенты банков получат выплаты в размере 100 процентов от суммы вкладов, но не более 1,4 млн рублей в совокупности. Остальная часть, которая не входит в компенсацию, будет погашаться в ходе ликвидации банка. Вклады в иностранной валюте рассчитают в рублях по курсу Банка России на 16 октября 2015 года.

"Для оперативного приема заявлений граждан и максимально быстрых выплат им компенсаций по вкладам АСВ намерено использовать банки-агенты. В соответствии с решением Правления АСВ такие банки-агенты будут отобраны на конкурсной основе в срок не позднее 22 октября 2015 года", - говорится в сообщении.

Вкладчики могут подать заявление о выплате страхового возмещения в течение всего периода ликвидации банков, который составляет в среднем два года.

Напомним, Банк России отозвал лицензии у московских банков "Содружество" и "Лада-Кредит".

Банк "Содружество" не исполнял федеральных законов и неадекватно оценивал собственные риски, что привело к полной утрате кредитной организацией собственного капитала.

Аналогичная ситуация и у "Лада-Кредит". Банк проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы. Это также привело к утрате имеющихся у организации средств.