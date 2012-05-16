ЦБ отозвал лицензии у двух московских банков

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Банк России отозвал лицензии на осуществление банковских операций у двух московских банков - "Холдинг-кредита" и Сембанка (регистрационные номера - 3030 и 2606). Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на материалы ЦБ.

Ранее сообщалось, что банк "Холдинг-кредит" в начале мая начал испытывать проблемы с обслуживанием клиентов. Организации не удалось оспорить доначисление налогов почти на 2 миллиарда рублей за сделки с драгметаллами, которые были совершены несколько лет назад.

Отделение №4 Московского главного территориального управления Банка России 10 мая заблокировало корреспондентский счет банка.