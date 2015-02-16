У "Судостроительного банка" отозвали лицензию

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Центробанк отозвал лицензию у "Судостроительного банка", передает пресс-служба регулятора.

По данным ЦБ, кредитное учреждение предоставляло недостоверные отчеты, а его капитал был ниже минимального значения, установленного Центробанком. Кроме того, СБ Банк проводил рискованную кредитную политику, размещая средства в низкокачественные активы.

Добавим, что "Судостроительный банк" входил в топ-100 кредитных учреждений России. Вклады его клиентов застрахованы в АСВ.

При этом трудности с наличными возникли у клиентов банка еще в январе – по сообщениям вкладчиков, зависали платежные поручения, учреждение частично не выдавало вклады и не обрабатывало заявки.