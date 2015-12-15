Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 декабря 2015, 14:48

Экономика

Семь банков выпустили первые карты платежной системы "Мир"

Начался выпуск российских банковских карт "Мир"

В России начали выпускать карты национальной платежной системы "Мир", сообщает МИА "Россия сегодня". Первыми карты выпустили семь банков:

  • Газпромбанк;
  • МДМ банк;
  • Московский индустриальный банк;
  • Связь-банк;
  • работающий в Крыму РНКБ;
  • банк "Россия";
  • СМП банк.

Вторая группа из 21 банка уже приступила к тестированию карт "Мир" и планирует завершить его до конца текущего года. Выпуск карт эти банки начнут в 2016 году.

"Начало эмиссии карт национальной платежной системы "Мир" – значимый этап развития российской финансовой системы и обеспечения ее суверенитет. Мы уверены, что российская платежная система будет успешна и востребована потребителями и банками, – сказала зампреда ЦБ Ольга Скоробогатова.

Ссылки по теме


Напомним, в прошлом году в России была создана Национальная система платежных карт. Ее запустили после того, как некоторые российские банки подпали под действие американских санкций. Международные платежные системы Visa и MasterCard, подчиняясь требованиям США, перестали обслуживать карты, выпущенные этими банками.

Согласно новым правилам, Visa и MasterCard до 1 апреля 2015 года должны были перевести свой процессинг на территорию страны.

Российская платежная карта появится к концу года. Ей можно будет пользоваться за границей. Предполагается, что она со временем заменит Visa и MasterCard.

Гендиректор НСПК Владимир Комлев добавил, что теперь нужно сосредоточиться на следующих приоритетных задачах – обеспечении максимально широкой географии приема карт, а также на подготовке к началу массового выпуска карт во второй половине следующего года.

банки бюджет мир национальная платежная система российская платежная карта

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика