Банки будут оценивать кредитоспособность клиентов по соцсетям

Банки оценят кредитоспособность заемщиков с помощью соцсетей

Некоторые банки перед выдачей кредита будут просматривать соцсети заемщика, сообщает телеканал "Москва 24".

Такая мера, по словам специалистов, поможет получить дополнительные сведения о клиенте. Сейчас банки в основном используют бюро кредитных историй, а также запрашивают справки о доходах или загранпаспорт.

По словам зампредседателя правления одного из банков Сергея Капустина, специалисты сейчас работают над обработкой информации из соцсетей. "Те клиенты, у которых друзья-неплательщики, хуже, чем те, кто общается с людьми с хорошей кредитной историей", - отметил Капустин.

Кроме того, социальные сети помогут узнать о месте работы клиента или о его социальном статусе.

При этом если заемщик не хочет, чтобы банк просматривал его страницы, то к ним можно просто закрыть доступ. В таком случае использование данных из соцсетей неправомерно.