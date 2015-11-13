Валютные заемщики запустили в Москву-реку 20 гробов с названиями банков

Объем просроченных жилищных кредитов превысил 50 миллиардов рублей

Заемщики валютной ипотеки запустили в Москву-реку 20 гробов с названиями банков, сообщает Региональное информационное агентство Московской области со ссылкой на участника акции Святослава Бадыкина.

"Сегодня мы провели акцию протеста и выпустили в Москву-реку 20 гробов с названиями банков", – сказал Святослав Бадыкин.

По его словам, акцию провели из-за того, что проблема людей, взявших валютную ипотеку, до сих пор не решена. Большинство из них не могут справиться с платежами.

Фотографии с акции активно распространяются в сети.

Напомним, после падения курса рубля клиенты российских банков, оформившие ипотеку в иностранных валютах, неоднократно обращались к правительству с просьбой оказать помощь в выплате долга. Большинство из них заключали договор займа, когда доллар стоил чуть более 20 рублей.

В апреле текущего года правительство России выпустило постановление, по которому будет пересмотрена ставка ипотечного кредита тем, у кого из-за кризиса упали доходы. Реструктуризация долга положена заемщикам, чьи доходы упали на треть. Пересчитают ставку и для тех, кто стал платить по кредиту на 30 процентов больше из-за роста курса валют.