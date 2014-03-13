Форма поиска по сайту

13 марта 2014, 13:00

Экономика

Русский земельный банк по техническим причинам не обслуживает клиентов

Фото: ИТАР-ТАСС

Русский земельный банк 13 марта временно приостановил обслуживание клиентов.

"В связи с перебоями в электропитании в праздничные дни, ОАО АКБ "Русский Земельный Банк" 13.03.2014 обслуживание клиентов по техническим причинам производиться не будет (работают аварийные службы). Приносим Вам свои извинения за предоставленные неудобства", - говорится в сообщении, размещенном на сайте кредитного учреждения.

Русский земельный банк был создан в 1994 году. Он входит в третью сотню российских банков по размеру активов. В рейтинге banki.ru Русский земельный банк занимает 133 место по Москве и 206 место в России.

В банке находится вклады физических лиц на сумму более 6,4 миллионов рублей.

банки технические сбои обслуживание клиентов

