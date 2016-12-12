Вкладчики потеряли около 50 миллиардов рублей из-за лишения банков лицензий

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Лишение банков лицензий обернулось для вкладчиков потерей около пятидесяти миллиардов рублей в 2016 году, сообщает газета "Известия".

Как уточнили в Агентстве по страхованию вкладов (АСВ), речь идет о депозитных вкладах на сумму более 1,4 миллиона рублей, которые не покрываются страховкой. Ввиду того, что Цетробанк продолжает отзывать лицензии банковских организаций, убытки российских вкладчиков продолжают расти и к концу года могут превысить порог в пятьдесят миллиардов рублей.

Всего с начала 2016 года ЦБ лишил лицензии восемьдесят банков, в которых россияне хранили свыше пятисот миллиардов рублей сбережений. Объем выплат страховых возмещений, гарантированных АСВ, при этом составил около четырехсот пятидесяти миллиардов рублей.

По сведениям АСВ, в 2015 году, когда были отозваны лицензии у семидесяти семи российских банков, объем страховых возмещений был примерно на двадцать процентов меньше, чем в текущем году.

Получение страховых выплат вкладчиками лишенных лицензии банков может занимать довольно длительное время и столкнуться с рядом сложностей. Как отмечает АСВ, несмотря на то, что физические лица считаются кредиторами первой очереди, то есть имеют первостепенное право на выплату возмещений, средства, полученные от реализации имущества и активов учреждений-банкротов, сначала отправляются в ЦБ. Кроме того, лишенные лицензии банки обычно не располагают достаточным количеством "живых" активов.

В результате, по данным на 1 октября 2016 года, средний процент удовлетворения требований кредиторов банков, объявленных банкротами, составил чуть менее тридцати пяти процентов. Иными словами, вкладчики могут вернуть себе около шестнадцати миллиардов рублей. Ждать страховых выплат придется довольно долго, так как мероприятия по ликвидации могут продлиться до шестнадцати месяцев.

Помимо обычных депозитов, при проверке нередко обнаруживаются так называемые "тетрадочные", или сбалансированные, вклады, которые не отражены в официальной бухгалтерской отчетности банков. Установить размер выплат по этим вкладам возможно лишь на основании документов, которые предоставляют АСВ сами вкладчики. С учетом "тетрадочных" вкладов, общий размер потерь вкладчиков становится еще более внушительным.

В сложившейся ситуации эксперты АСВ полагают, что, если банк столкнулся с финансовыми проблемами, наиболее эффективной мерой будет не лишение его лицензии, а направление на финансовое оздоровление. Это позволит снизить неоправданные потери как граждан, так и бизнеса, ведь из-за банкротства банков растут и убытки компаний.

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