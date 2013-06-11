Эксперты советуют россиянам держать деньги в нескольких банках

Фото: ИТАР-ТАСС

Эксперты советуют россиянам хранить банковские сбережения в нескольких валютах, а также не держать крупный вклад в одном банке. Об этом рассказал в эфире "Москва FM" президент национального партнерства участников микрофинансового рынка Михаил Мамута.

"Сейчас можно достаточно безопасно вкладывать средства в банковскую систему, если пользоваться рядом простых правил. Не копить в одном банке большую сумму сбережений, а раскладывать ее на несколько "корзин". При этом на рублевый счет класть половину суммы, а остальное пополам, например, на счета в долларах и евро", – сообщил Мамута.

По данным статистики, уровень финансовой активности в России в последнее время оказался в два раза ниже европейской, что связано с недоверием россиян к банкам и финансовым институтам.

Между тем, по словам Мамуты, в России не самый худший показатель в этом плане: о своем доверии к финансовым институтам заявляет каждый четвертый житель, в то время как, например, в Ирландией - лишь каждый десятый. Однако больше всего доверяют банкам в Китае и в Индии – 7 человек из 10.

Напомним, что проблему недостатка финансовой грамотности призван решить новый предмет, который вскоре появится в школьной программе нескольких регионов России. Основы финансовой грамотности будут преподавать детям лучшие педагоги.