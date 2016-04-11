ЦБ отозвал лицензию у столичного Кроссинвестбанка

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Банк России отозвал лицензию у московского Кроссинвестбанка, сообщает пресс-служба ЦБ.

По мнению регулятора, организация не соблюдала требования законодательства, а также нормативных актов ЦБ в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

При этом банк был вовлечен в проведение сомнительных операций. Кроме того, при неудовлетворительном качестве активов, организация неадекватно оценивала принятые риски, что привело к банкротству.

Руководство и собственники банка не предприняли действенные меры по нормализации его деятельности. Сейчас в Кроссинвестбанке назначена временная администрация до назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.

Согласно данным отчетности, по величине активов Кроссинвестбанк на 1 апреля этого года занимал 446-е место в банковской системе РФ.

Банк является участником системы страхования вкладов, поэтому клиенты могут получить по страховке до 1,4 миллиона рублей. Если вклад хранился в валюте, деньги будут конвертированы в рубли по курсу на момент отзыва банковской лицензии.

Информация об этапах выплаты компенсаций публикуется на сайте Агентства по страхованию вкладов (АСВ), каждому вкладчику направляется письменное уведомление.