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Экономика

11 апреля 2016, 09:13

ЦБ отозвал лицензию у столичного Кроссинвестбанка

банки финансы отзывы лицензий

Фото: ТАСС/Игорь Кубединов

Банк России отозвал лицензию у московского Кроссинвестбанка, сообщает пресс-служба ЦБ.

По мнению регулятора, организация не соблюдала требования законодательства, а также нормативных актов ЦБ в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

При этом банк был вовлечен в проведение сомнительных операций. Кроме того, при неудовлетворительном качестве активов, организация неадекватно оценивала принятые риски, что привело к банкротству.

Руководство и собственники банка не предприняли действенные меры по нормализации его деятельности. Сейчас в Кроссинвестбанке назначена временная администрация до назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.

Согласно данным отчетности, по величине активов Кроссинвестбанк на 1 апреля этого года занимал 446-е место в банковской системе РФ.

Банк является участником системы страхования вкладов, поэтому клиенты могут получить по страховке до 1,4 миллиона рублей. Если вклад хранился в валюте, деньги будут конвертированы в рубли по курсу на момент отзыва банковской лицензии.

Информация об этапах выплаты компенсаций публикуется на сайте Агентства по страхованию вкладов (АСВ), каждому вкладчику направляется письменное уведомление.

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